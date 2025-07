Kate Middleton e William accolgono Macron e Brigitte in visita di Stato nel Regno Unito

Un caloroso benvenuto a Windsor: Kate Middleton e William accolgono con entusiasmo Macron e Brigitte in visita di stato nel Regno Unito. La giornata si conclude con una cena esclusiva alla presenza di Re Carlo III e Regina Camilla, simbolo di un’alleanza sempre più forte tra i due paesi. Un’occasione imperdibile per rinsaldare legami storici e promuovere future collaborazioni.

La sera, poi, la cena di Stato alla presenza anche di Re Carlo III e la Regina Camilla. La coppia presidenziale francese è ospite a Windsor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kate Middleton e William accolgono Macron e Brigitte in visita di Stato nel Regno Unito

In questa notizia si parla di: stato - kate - middleton - william

Kate e la visita di Stato di Macron, cosa indosserà e cos’è il Nodo degli innamorati? - In vista della visita di stato di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte, l'attenzione si concentra su Kate e il suo abbigliamento.

Kate Middleton ha accolto Emmanuel e la moglie Brigitte Macron con William all’aeroporto militare di Northolt, dando ufficialmente il via alla visita di Stato francese nel Regno Unito. La principessa ha scelto per la prima volta una creazione di Dior, quasi per o Vai su Facebook

Il ruolo di Kate Middleton durante la visita di Macron, prova generale per quando diventerà Regina?; Macron conquista la “regina” Kate Middleton con un baciamano inaspettato; Prove da regina per Kate Middleton: è lei ad accogliere i Macron per la visita di Stato.

Emmanuel Macron, il saluto insolito (con bacio) a Kate Middleton. Il gesto discutibile e la “freddezza” con la moglie Brigitte - Un gesto all'apparenza innocente ha riacceso i riflettori su Emmanuel Macron e il suo stile tutto francese fatto di charme e galanteria. Secondo msn.com

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla - Il viaggio della coppia presidenziale è iniziato a Windsor, dove questa sera si terrà un sontuoso banchetto di Stato, il primo dopo 11 anni. Si legge su vanityfair.it