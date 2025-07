Papa Leone XIV risponde ad una mamma preoccupata

In tempi di incertezza e guerra, una madre preoccupata scrive a Papa Leone XIV, cercando conforto e speranza per sé e i suoi quattro figli. Rispondendo con saggezza e compassione, il Papa le ricorda il potere della preghiera come fonte di pace e forza nei momenti di sconforto. Questa toccante comunicazione ci invita a riscoprire la forza spirituale che ci unisce e ci sostiene nei tempi difficili.

Papa Leone XIV risponde ad una giovane madre di tre figli che si interroga sul diritto alla pace; Il Papa: i bambini hanno diritto a una pace autentica, giusta e durevole; La madre colta (e santa) e quella casa piena di libri: così «Bob» Prevost è diventato papa Leone.

