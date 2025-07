Traffico Sferracavallo scende in strada | Quartiere nel caos aspettiamo da 40 anni la bretella di via Nicoletti

Da decenni, Sferracavallo soffre nel traffico e nell’abbandono, con la speranza di una bretella di via Nicoletti mai realizzata. Il 13 luglio alle 19, il quartiere si mobilita con l’evento "Siamo in 'coda' da 40 anni", organizzato dal comitato cittadino permanente per chiedere finalmente risposte concrete e un cambio di passo. Un’occasione per far sentire forte la voce di una comunità stanca di aspettare.

Un'iniziativa pensata per mettere in luce le gravi criticità che da decenni affliggono la borgata di Sferracavallo. L'appuntamento è fissato per il 13 luglio alle 19. La manifestazione - che ha anche un nome: "Siamo in 'coda' da 40 anni" - è stata organizzata dal comitato cittadino permanente.

