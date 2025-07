Sei nuove licenze per taxi il Comune di Treviso approva la graduatoria

La città di Treviso apre le sue strade a nuove opportunità: la Giunta Comunale ha approvato la graduatoria finale per sei licenze taxi, segnando un passo importante verso un servizio più efficiente e moderno. Questa iniziativa, parte di un decreto-legge del 2023, mira a rinnovare il comparto trasporti locale, migliorando la mobilità urbana. Un nuovo capitolo si apre: vediamo come questa scelta influenzerà la vita dei cittadini e dei tassisti.

La Giunta Comunale di Treviso ha approvato questa mattina la graduatoria finale del concorso pubblico per l'assegnazione, a titolo oneroso, di sei nuove licenze per il servizio taxi. Questa iniziativa rientra nelle disposizioni di uno specifico decreto-legge del 2023 che consente ai Comuni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

