Gianni Ciardo in scena a Bari con lo spettacolo ' Di queste ed altre caravelle'

Preparati a un viaggio tra parole e emozioni con Gianni Ciardo, protagonista della serata all’Arena della Pace di Bari. Con il suo spettacolo “Di queste ed altre caravelle”, l’attore e narratore ci guiderà attraverso storie avvolgenti e riflessioni profonde, in uno degli appuntamenti più attesi della quarta edizione di “Sotto il cielo delle periferie 2025”. Un evento imperdibile che aprirà nuove finestre sulla nostra realtà, lasciandoti con il cuore colmo di suggestioni e pensieri.

Il secondo appuntamento della quarta edizione della manifestazione "Sotto il cielo delle periferie 2025" organizzata dalla cooperativa Herostrato propone domani, giovedì 10 alle 21 all'Arena della Pace di Bari – Japigia, lo spettacolo "Di queste ed altre caravelle", di e con Gianni Ciardo.

