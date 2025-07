ricordi royal quella volta che Maxima d’Olanda fece la call a piedi nudi? Correva l’anno 2021, un periodo di Covid e restrizioni che ci ha costretti a reinventare le nostre connessioni. Le riunioni virtuali si moltiplicavano, anche per la famiglia reale, dimostrando che anche i sovrani sono umani. Maxima d’Olanda e la call senza scarpe... il 21 gennaio 2021, la regina ha sorpreso tutti con un gesto autentico e spontaneo, ricordandoci che anche nelle situazioni più formali, l’autenticità vince sempre.

Correva l’anno 2021. Tempo di Covid e di una valanga di restrizioni. Niente baci, niente abbracci, niente incontri di persona. E, di conseguenza, niente meeting faccia a faccia. Nemmeno a corte. Vi ricordate? Le riunioni venivano spesso sostituite da call. Tante call. E a palazzo non era diverso, come dimostrano i vari incontri online fatti dai reali durante la pandemia. Maxima d’Olanda e la call senza scarpe. Il 21 gennaio 2021 la regina Maxima d’Olanda, all’epoca 49enne, fece una call a palazzo con il Senegal in qualità di portavoce speciale delle Nazioni Unite. L’evento venne documentato sui social. 🔗 Leggi su Amica.it