Omicidio Giulia Tramontano Corte d’Assise respinge richiesta di giustizia riparativa per Impagnatiello

La tragica vicenda di Giulia Tramontano, vittima di un femminicidio efferato, torna sotto i riflettori con la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Milano di respingere la richiesta di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello. Un passo che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulle misure di tutela più efficaci. In questo contesto, si approfondiscono le implicazioni di una sentenza che segna un’altra tappa nel difficile percorso di giustizia per le vittime di violenza.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha respinto l’istanza di accesso alla giustizia riparativa avanzata dai legali di Alessandro Impagnatiello. L’ex barman, già condannato all’ergastolo sia in primo che in secondo grado per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, non potrà quindi intraprendere il percorso previsto dalla recente riforma Cartabia. Il femminicidio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Giulia Tramontano, Corte d’Assise respinge richiesta di giustizia riparativa per Impagnatiello

In questa notizia si parla di: omicidio - giulia - tramontano - corte

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato" - Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre.

Condannato alla pena dell’ergastolo anche in Appello Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha quindi confermato la precedente senten Vai su Facebook

Translate postConfermato l’ergastolo con l'esclusione della premeditazione nel Processo d’Appello per Alessandro Impagnatiello accusato dell’omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La corte si è inoltre riservata sulla giusti Vai su X

Delitto Giulia Tramontano, negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello; Femminicidio Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello: perché è stata negata.

Femminicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello: perché è stata negata - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di accesso al programma di giustizia riparativa presentata da Alessandro Impagnatiello, condannato ... Come scrive fanpage.it

Omicidio Giulia Tramontano, respinta richiesta giustizia riparativa per Impagnatiello - La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di accesso alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato per il femminicidio di ... Si legge su msn.com