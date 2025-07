Pino Cinquegrana | Dove non siamo più | il lungo addio alla patria dell’identità

In un mondo sempre più globale e transitorio, la nostalgia della patria si trasforma in un viaggio tra memoria e identità, dove i "non-luoghi" di Marc Augé rappresentano spazi di passaggio privi di radici profonde. Questa riflessione ci invita a riscoprire il senso di appartenenza perduto e a interrogare come la modernità influenzi la nostra percezione di sé. Ma dove non siamo più, il cuore si chiede: come ritrovare la vera essenza della nostra patria?

Marc Augé, antropologo francese noto per la sua teoria dei "non-luoghi", affronta il tema della nostalgia della patria perduta in relazione ai concetti di identità, memoria e modernità. La "patria perduta", in Augé, non è soltanto un luogo fisico, ma soprattutto uno spazio della memoria e del senso di appartenenza, che viene messo in crisi nel mondo contemporaneo. Il non luogo, spazi, caratterizzati da transitorietà, mancanza di relazioni significative e assenza di storia. Ne parliamo con l'antropologo Pino Cinquegrana, tema a lui molto caro- Cosa è il "non-luogo?. Questo temine è stato coniato dall'antropologo, etnologo, scrittore e filosofo francese', scomparso qualche anno fa, Marc Augé.

In questa notizia si parla di: patria - pino - cinquegrana - identità

