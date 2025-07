Il diavolo veste prada 2 | nuove stelle si uniscono al cast originale

Il mondo scintillante della moda si prepara a accogliere un nuovo capitolo con “Il Diavolo veste Prada 2”, che promette di sorprendere gli spettatori con un cast rinnovato e sorprendenti ritorni. Con nuove stelle affiancate ai personaggi iconici, il film si avvicina alle sale per il 1° maggio 2026. Tra glamour e suspense, il sequel si prospetta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di stile e intrattenimento, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro.

Nuovi volti e ritorni nel cast di “Il Diavolo veste Prada 2”. Il sequel del celebre film dedicato al mondo della moda sta attirando grande attenzione grazie all’annuncio di numerosi attori di rilievo che si uniscono al progetto. La produzione, affidata alla 20th Century Studios, sta portando avanti le riprese con l’obiettivo di rilasciare il film nelle sale per il 1° maggio 2026. personaggi principali e nuovi interpreti. Attori confermati e new entry nel cast. Tra i protagonisti che torneranno a rivestire ruoli iconici troviamo Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Accanto a lei, alcuni personaggi noti del primo capitolo continueranno la loro storia, come Tracie Thoms, nei panni di Lily, e Tibor Feldman, che interpreta Irv Ravitz, presidente della società madre di Runway, Elias-Clark. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it