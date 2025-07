Ilary Blasi sulla proposta di matrimonio da Bastian Muller | Vuole sposarmi ma devo ancora divorziare da Totti

Ilary Blasi rompe il silenzio sulla proposta di matrimonio di Bastian Muller, smentendo le voci circolate ma lasciando aperta una porta al futuro. Tra sincerità e ambizioni, la showgirl rivela di non temere un nuovo passo importante, anche se il divorzio da Totti deve ancora concludersi. Quale strada prenderà il suo cuore? La risposta si scoprirà nei prossimi mesi, mentre l’attenzione del pubblico resta puntata su questa intrigante vicenda sentimentale.

