Calhanoglu Inter svolta clamorosa | Chivu è convinto e lo vuole nel progetto! Decisione al giocatore c’è l’ultimatum

L'Inter si trova a un bivio cruciale con Calhanoglu, e Chivu si schiera deciso a puntare su di lui nel progetto nerazzurro. Dopo settimane di incertezza e senza offerte ufficiali, il club ha fissato un ultimatum: il turco deve decidere in tempi stretti. La situazione rimane in sospeso, ma l’Inter non vuole perdere un elemento chiave: tutto si deciderà nelle prossime ore, con il futuro di Calhanoglu ancora tutto da scrivere.

Calhanoglu Inter, svolta clamorosa: Chivu è convinto e lo vuole nel progetto! Il giocatore deve decidere. C’è l’ultimatum. La situazione di Hakan Calhanoglu all’ Inter rimane in sospeso. Come confermato dal Corriere dello Sport, non sono arrivate mosse ufficiali per il centrocampista turco, e la situazione è tuttora bloccata. Il club nerazzurro ha fatto una valutazione di mercato che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma al momento non aveva messo in preventivo la cessione di Calhanoglu. Di conseguenza, l’ Inter sta aspettando un’offerta concreta da parte del Galatasaray, che potrebbe essere disposta a fare un passo decisivo nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, svolta clamorosa: Chivu è convinto e lo vuole nel progetto! Decisione al giocatore, c’è l’ultimatum

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - svolta - clamorosa

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

L’Inter perde col Fluminense e viene eliminata agli ottavi del mondiale per club. Partita ai limiti dell’imbarazzante, voglia sotto le scarpe e condizione direttamente sotto terra. Vai su Facebook

Clamorosa prova di forza dell’Inter: Lazio schiantata all’Olimpico, 6-0!; Yildiz, ve l'avevo detto!: Calhanoglu e il clamoroso retroscena Inter-Juve; MODRIC AL POSTO DI CALHANOGLU: ultimora serie A | Scambio folle deciso all'improvviso.

Calhanoglu, tanto cinema e poca sostanza: la clamorosa alternativa Inter - Il Galatasaray ancora non propone nulla e pensa a Osimhen, i nerazzurri non lo lasciano partire se non a determinate cifre ... Lo riporta tuttosport.com

Calhanoglu Inter, arriva la svolta: decisione del club e messaggio al Galatasaray - Potrebbe esserci una svolta nella trattativa per la cessione di Calhanoglu. Da spaziointer.it