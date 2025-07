Raid vandalici di notte a Pontedera | auto e negozi presi di mira dai malviventi

Notti di paura e indignazione scuotono Pontedera, dove recenti raid vandalici hanno colpito auto e negozi nel cuore della città. Dopo i disordini della Notte Bianca dello scorso giugno, la tranquillità dei cittadini viene nuovamente minacciata da atti criminali che seminano paura e danni. La comunità si stringe attorno a questa emergenza, chiedendo interventi concreti per ripristinare sicurezza e serenità nel centro.

Dopo la terribile serata della Notte Bianca dello scorso 21 giugno, quando risse e disordini rovinarono la festa per cittadini ed esercenti, Pontedera torna a fare i conti con nuovi atti vandalici sparsi nel centro. In particolare in via Mameli alcune auto hanno subito danni: finestrini sfondati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it