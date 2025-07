Istat nel I trimestre crollano permessi nuove case -10,2%

Il settore residenziale italiano attraversa un periodo di grave incertezza, con le autorizzazioni per nuove costruzioni in caduta libera nel primo trimestre 2025. Secondo i dati ISTAT, gli permessi sono diminuiti del 10,2%, e la superficie utile abitabile del 7,2%, segnando un rallentamento senza precedenti. La contrazione si estende anche all'edilizia non residenziale, che registra un calo del 11,4%. Un quadro preoccupante che potrebbe influenzare l'intera economia del settore.

Nel primo trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima un forte calo congiunturale sia del numero di abitazioni (-10,2%), sia della superficie utile abitabile (-7,2%), al netto dei fattori stagionali. Secondo i dati Istat anche l'edilizia non residenziale registra una notevole flessione (-11,4%) rispetto al trimestre precedente. Il settore residenziale mostra una considerevole diminuzione, rispetto al primo trimestre 2024, sia del numero di abitazioni (-19,4%), sia della superficie utile abitabile (-14,1%). La superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce del 10,5% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istat, nel I trimestre crollano permessi, nuove case -10,2%

