I burattini tornano in piazza a Gambettola con quattro spettacoli di teatro di figura

I burattini tornano a incantare Gambettola con quattro spettacoli di teatro di figura, portando magia e allegria nel cuore della comunità. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e nell’ambito della rassegna “Il Bosco Ritrovato 2025”, questa iniziativa promette di regalare momenti indimenticabili a bambini e famiglie. Non perdete l’appuntamento: un’occasione perfetta per riscoprire il fascino delle storie raccontate con fantasia e creatività. Tutti gli...

Per il mese di luglio torna la rassegna Burattini e Figure a Gambettola: quattro spettacoli di teatro di figura, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’ambito della rassegna “Il Bosco ritrovato 2025”, per regalare ai bambini e alle famiglie allegria e divertimento. Tutti gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: burattini - gambettola - quattro - spettacoli

Gambettola, al Comunale l'arte della figura torna in scena con lo spettacolo di burattini "I silenzi di Josefine" - Preparatevi a un viaggio magico tra sogno e realtà, dove l’arte dei burattini prende vita in modo sorprendente.

? Da lunedì 23 giugno torna “Il Cinema Ritrovato in Romagna” (sesta edizione), a Gambettola. La rassegna si terrà tutti i lunedì sera fino al 28 luglio in Piazza Pertini e a Casa Fellini! Tornano le grandi pellicole della storia del cinema, restaurate dalla Cinete Vai su Facebook

I burattini tornano in piazza a Gambettola con quattro spettacoli di teatro di figura; Cala il sipario domenica 18 maggio sulla 50esima edizione di Arrivano dal mare; Inizia il Bosco ritrovato a Gambettola.

Gambettola tra country e burattini - Il Resto del Carlino - Ravaldini” per la rassegna “Burattini & Figure”, organizzata da “Teatro del Drago Soc. Riporta ilrestodelcarlino.it

Gambettola capitale del teatro dei burattini - Il Resto del Carlino - I burattini tornano ad incontrare dal vivo il pubblico, dai più piccoli ai più grandi, dall’8 all’11 ottobre a Gambettola, Gatteo, Longiano. Secondo ilrestodelcarlino.it