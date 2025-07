Schlein | ‘alle Regionali costruiremo alleanze vincenti’

Schlein: “Alle regionali costruiremo alleanze vincenti”. Con determinazione, la segretaria del Pd annuncia il nostro impegno nel consolidare accordi strategici e competitivi, pronti a fare la differenza nelle sei regioni al voto. Un passo cruciale per rafforzare il nostro progetto e rispondere alle aspettative dei cittadini. Siamo pronti a conquistare risultati concreti, perché il cambiamento parte dalle alleanze solide e condivise.

''Stiamo lavorando per chiudere le alleanze più competitive e forti in tutte le sei regioni che vanno al voto'', ha detto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Regionali, tra big e alleanze: si apre l’estate del Meloni vs Schlein - Alla Premier l’onere di trovare l’intesa in regioni chiave come il Veneto e dimostrare di avere una classe dirigente da mettere in campo. Scrive tg24.sky.it