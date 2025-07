Via del mare bocciato il ricorso dei sindaci ribelli | per il Tar è inammissibile

Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso dei sindaci ribelli sulla questione di via del mare, giudicandolo inammissibile. Secondo la motivazione ufficiale, "i Comuni non hanno titolo per contestare l'aggiudicazione perché non partecipano direttamente alla spesa dell'infrastruttura". Una decisione che chiude un capitolo delicato, lasciando aperta la strada alle future implicazioni della controversia.

"I Comuni non hanno titolo per contestare l'aggiudicazione perché non partecipano direttamente alla spesa dell'infrastruttura". Con questa motivazione il Tar del Veneto ha respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso presentato dai Comuni di Meolo, Fossalta di Piave, Roncade, Monastier e.

