Juventus Weah in chiusura col Marsiglia

La trattativa tra Juventus e Olympique Marsiglia per Timothy Weah si avvicina alla conclusione, rappresentando un passo importante per entrambe le parti. Con un accordo ormai in dirittura d’arrivo e una valutazione di 15 milioni di euro, questa operazione promette di portare nuova linfa alle due società , consolidando la strada verso una stagione all’insegna del successo e della crescita.

Juventus-Marsiglia: Weah verso il trasferimento, una vittoria per tutti La trattativa per il passaggio di Timothy Weah dalla Juventus all'Olympique Marsiglia è in fase finale, come riportato da fonti vicine al club bianconero. La Juventus ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro, mentre il Marsiglia, dopo un'offerta iniziale

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole.

Timothy #Weah ha detto sì all’Olympique Marsiglia. ? L’accordo tra il club transalpino e la #Juventus è vicino: i bianconeri chiedono €15 milioni. ? Le prossime ore saranno decisive per la chiusura del trasferimento. Vai su X

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione su un possibile scambio tra Juventus e Marsiglia All'esperto di mercato non risulta un'eventuale trattativa che vedrebbe coinvolti Weah e Balerdi Il club francese valuta il difensore Vai su Facebook

Dalla Francia: Juventus, Weah ha aperto al Marsiglia; Juve, perché il Marsiglia ha puntato Weah: c'è un retroscena; Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: Trattative avviate, l'esterno valuta la proposta.

Pagina 1 | Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula - Se i bianconeri stanno provando a sciogliere il nodo legato a Dusan Vlahovic, sembra essere invece in via di risoluzione la questione legata ... Come scrive tuttosport.com

Dalla Francia: Weah verso il sì al Marsiglia - Timothy Weah, esterno classe 2000 della nazionale USA, sarebbe vicino a lasciare la Juventus in questa sessione di mercato: dopo aver rifiutato il trasferimento agli inglesi del Nottingham Forest, il. Segnala tuttojuve.com