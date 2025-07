Pronostici Psg-Real Madrid | quasi ammoniti plus a quota 27

Mercoledì sera, il big match tra PSG e Real Madrid promette spettacolo e suspense, con i pronostici che si fanno sempre più intriganti. Tra quasi ammoniti e scommesse a quota 27, questa sfida potrebbe decidere quale squadra affiancherà il Chelsea in finale. La tensione è alle stelle: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le previsioni e le strategie per un appuntamento imperdibile nel mondo del calcio internazionale.

Pronostici Psg-Real Madrid: la partita di mercoledì sera deciderà la squadra che raggiungerà il Chelsea in finale. I 4 quasi ammoniti plus per una quota bomba Il Chelsea ha fatto il suo, vincendo due a zero la semifinale contro la Fluminense e quindi staccando il pass per l’ultimo atto del Mondiale per Club. Psg e Real Madrid, invece, mercoledì sera si giocano la possibilità non solo di incassare un altro po’ di soldini – che fanno sempre la differenza – ma anche di raggiungere Maresca. (Lapresse) – Ilveggente.it Chi ci riuscirà? L’esperto Luis Enrique che ha già un progetto importante dentro i parigini, o il giovane Xabi Alonso alle sua prima esperienza su una panchina così importante? Lo vedremo stasera, c’è ormai poco da attendere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Psg-Real Madrid: quasi ammoniti plus a quota 27

