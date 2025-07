Wesley-Roma si stringe | il brasiliano convince Gasperini il Flamengo apre

Roma si prepara a voltare pagina, con Wesley che si stringe e il brasiliano che conquista Gasperini. Dopo aver concluso le cessioni per rimettere in sesto i conti, i giallorossi accelerano sulle entrate, pronti a rinforzare la rosa prima dell’inizio della stagione il 13 luglio. Tra trattative e sogni di mercato, una in particolare sta emergendo come protagonista: scopriamo insieme quale potrebbe essere il colpo che cambierà le sorti della Roma.

Archiviata la fase delle cessioni, con l’obiettivo di sistemare i conti entro la chiusura del bilancio al 30 giugno, la Roma ora accelera sul fronte entrate. Con il ritiro alle porte – la stagione inizierà ufficialmente il 13 luglio – e nessun nuovo innesto ancora annunciato, Gian Piero Gasperini attende con impazienza i primi rinforzi per dare forma alla sua nuova squadra. Tra le numerose trattative in corso, una in particolare ha preso quota nelle ultime ore: quella per Wesley, terzino destro del Flamengo. Roma-Wesley, trattativa calda: il Flamengo apre a 25 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club brasiliano ha abbassato le pretese economiche: ora si tratta su una base di 25 milioni di euro, con margini di manovra sui bonus, le commissioni e l’eventuale percentuale sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley-Roma, si stringe: il brasiliano convince Gasperini, il Flamengo apre

