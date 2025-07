Marenia | A Tirrenia un incontro ravvicinato con le grandi figure del cinema italiano

Preparati a rivivere un viaggio nel passato, tra glamour, star e ricordi indimenticabili. Venerdì 11 luglio, Tirrenia si trasforma nel palcoscenico di “Marenia – Non solo mare”, un evento unico dedicato alle grandi figure del cinema italiano e alla sua storia affascinante. Un’occasione imperdibile per riscoprire gli anni d’oro degli stabilimenti Pisorno e il ruolo di Tirrenia come cuore pulsante della cinematografia nazionale.

Venerdì 11 luglio Proloco Litorale Pisano e 50?ù Pisa presentano nel centro di Tirrenia, nell’abito del cartellone di “Marenia – Non solo mare”, una manifestazione dedicata agli anni in cui la cittadina divenne importante centro della cinematografia nazionale con gli stabilimenti Pisorno di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

