Capitale italiana della Cultura 2028 in corsa anche Valeggio sul Mincio

Valeggio sul Mincio si unisce con entusiasmo alla corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2028, tra i 25 Comuni che hanno mostrato il loro interesse al Ministero della Cultura. Questa prima fase, spiegano gli organizzatori, apre nuove opportunità di valorizzazione e promozione del patrimonio locale, rafforzando l’identità culturale e il turismo. Un progetto che promette di portare luce e prestigio a questa affascinante destinazione.

C'è anche Valeggio sul Mincio tra i 25 Comuni italiani che hanno manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'anno 2028, rispondendo all'avviso pubblicato dal Ministero della Cultura.

