Omicidio Franco Lollobrigida a Rocca di Papa ucciso dal padre di Giuliano Palozzi | cosa sappiamo

La tragica sparatoria a Rocca di Papa scuote ancora la comunità: Franco Lollobrigida è stato ucciso dal padre di Giuliano Palozzi, coinvolto in un processo e condannato in appello. La dinamica dell'evento rimane avvolta nel mistero, con l'ipotesi di una vendetta come possibile movente. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla spirale di violenza e vendetta. Continuate a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Sull'uccisione di Franco Lollobrigida a Rocca di Papa alle porte di Roma sappiamo che è stato fermato Guglielmo Palozzi, il padre di Giuliano, per il cui omicidio era a processo, condannato in Apello a 10 anni di carcere. Resta da capire la dinamica dell'incontro. L'ipotesi è un gesto fatto per vendetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ho preso un caffè al bar con lui poche ore prima dell’omicidio” Il sindaco di Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, ha detto di aver preso un caffè con Guglielmo Palozzi poche ore prima che quest’ultimo uccidesse Franco Lollobrigida. "L'ho rivisto alle 9, perc Vai su Facebook

Rocca di Papa, Guglielmo Palozzi spara e uccide Franco Lollobrigida all'uscita dal carcere, vendetta per il figlio Giuliano ucciso nel 2020 Vai su X

