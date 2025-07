WWE | Svelato il possibile nome del team di Blake Monroe e Jordynne Grace

Il mondo WWE si infiamma con la possibile nascita di un nuovo Tag Team tra Blake Monroe e Jordynne Grace, una partnership che potrebbe superare la sfera sentimentale per diventare una vera e propria alleanza sul ring. Durante l’ultimo episodio di NXT, i fan hanno assistito a momenti esilaranti e intriganti, lasciando spazio a tante ipotesi. Ma qual sarà il nome ufficiale di questa coppia in ascesa? La risposta sta per arrivare, e il futuro è tutto da scoprire...

Blake Monroe e Jordynne Grace potrebbero non essere solo una coppia occasionale e ora potremmo anche conoscere il loro nome ufficiale come Tag Team. Durante l’episodio di NXT andato in onda l’8 luglio, i fan hanno assistito a una serie di segmenti comici in cui Monroe cercava di convincere Grace ad abbracciare il suo stile di vita lussuoso e pieno di stravizi. A glamour workout?! What does @BlakeMonroeWWE have in store for @JordynneGrace?? pic.twitter.coma4TAswdA2z — WWE (@WWE) July 9, 2025 Did @BlakeMonroeWWE and @JordynneGrace just become best friends?!? Fatal Influence isn't ready for this duo pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Svelato il possibile nome del team di Blake Monroe e Jordynne Grace

In questa notizia si parla di: nome - team - blake - monroe

WWE: Bron Breakker e Bronson Reed rivelano il nome del loro tag team? - Il mondo della WWE è in fermento: Bron Breakker e Bronson Reed hanno finalmente svelato il nome del loro team, i "Bronsons".

WWE: Svelato il possibile nome del team di Blake Monroe e Jordynne Grace; WWE: Rivelato il nuovo nome di Mariah May; WWE: Cambio di nome per Mariah May.

Mariah May debutta come 'Blake Monroe' nella WWE - Il nuovo brand è stato rivelato in una vignetta glamour nell´episodio del 10 giugno, dove è stata ... Da worldwrestling.it

WWE: Da Mariah May a Blake Monroe, dettagli sul nuovo nome - I fan su Twitter si sono scatenati per cercare un collegamento tra Blake Monroe e Mariah May e sono arrivati a una risposta: se ... Si legge su spaziowrestling.it