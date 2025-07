Istat nel I trimestre crollano permessi nuove case -10,2%

Nel primo trimestre del 2025, i dati Istat segnalano un drastico calo nel settore edilizio, con permessi per nuove case in picchiata del 10,2% e una riduzione del 7,2% della superficie abitabile. Non solo il residenziale soffre: anche l'edilizia non residenziale registra un pesante decremento dell’11,4%. Questi segnali evidenziano una fase di grande incertezza e rallentamento nel mercato immobiliare, lasciando intravedere sfide e opportunità per il futuro.

Nel primo trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima un forte calo congiunturale sia del numero di abitazioni (-10,2%), sia della superficie utile abitabile (-7,2%), al netto dei fattori stagionali. Secondo i dati Istat Anche l'edilizia non residenziale registra una notevole flessione (-11,4%) rispetto al trimestre precedente. Il settore residenziale mostra una considerevole diminuzione, rispetto al primo trimestre 2024, sia del numero di abitazioni (-19,4%), sia della superficie utile abitabile (-14,1%). La superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce del 10,5% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istat, nel I trimestre crollano permessi, nuove case -10,2%

