Feste fluo dj set e schiuma party | al ' mare' di Milano arriva la Notte Rosa

feste fluo, DJ set e schiuma party al mare di Milano: arriva la magica Notte Rosa. Da venerdì 11 a domenica 13 luglio all'Idroscalo, questo evento gratuito invita tutti a vivere un weekend all'insegna di musica, divertimento e stile, con un tocco di rosa che accende l’estate milanese. Ad accogliere i partecipanti, tre emozionanti giornate di pura energia e convivialità, pronte a rendere indimenticabile questa festa estiva.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio all'Idroscalo arriva la Notte Rosa, un evento gratuito e aperto a tutti, dove il pubblico di ogni età è invitato a indossare qualcosa di rosa in un’esplosione di musica, intrattenimento, street food e mercatini vintage. Ad accogliere i partecipanti, tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Giro d’Italia arriva a Siena: tanti eventi collaterali in attesa della corsa in rosa - Il Giro d’Italia 2025 sta per invadere Siena, domenica 18 maggio, promettendo emozioni e spettacolo. La città si prepara a celebrare l’arrivo della corsa rosa con eventi collaterali che coinvolgeranno cittadini e visitatori, creando un’atmosfera unica in una delle piazze più belle del mondo.

Feste fluo, dj set e schiuma party: al 'mare' di Milano arriva la Notte Rosa; Eventi per il Giro d'Italia: arriva 'La Notte Rosa della Musica'; La Notte Rosa, un centinaio di eventi, concerti, dj set, spettacoli e perfomance.

San Giovanni Lupatoto si tinge di rosa per una notte - A San Giovanni Lupatoto sabato 5 luglio arriva la terza edizione di una “notte” tutta dedicata al colore rosa, tra vetrine addobbate, musica live e iniziative di beneficenza. Scrive veronaoggi.it

Notte Rosa Milano 2025: tre giorni di party open air con musica, street food e mercatini vintage