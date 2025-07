STMicroelectronics salta l' incontro col ministro in Regione | il Pd chiede spiegazioni

Dopo il fallimento dell'incontro tra STMicroelectronics e il ministro in Sicilia, il PD chiede spiegazioni sull'assenza del colosso elettronico. La situazione lascia tutti con il fiato sospeso: cosa c'è dietro questa scelta? E quali saranno le ripercussioni per l'occupazione e lo sviluppo locale? La vicenda si fa sempre più intricata, e i cittadini aspettano risposte chiare e concrete.

All'indomani di quanto accaduto in Sicilia, dove nel pomeriggio di martedì 8 luglio si è conclusa con un nulla di fatto (così come fanno sapere i sindacati) l'audizione dell'assemblea regionale riguardante la vertenza STMicroelectronics, anche per quel che riguarda il ramo brianzolo della.