Danni da maltempo chiusa la sede di AnconAmbiente | Riapriremo lunedì

A causa di un violento nubifragio notturno, gli uffici di AnconAmbiente a Ancona sono stati danneggiati e resteranno chiusi fino al 11 luglio. La sicurezza e la corretta riapertura sono la priorità, quindi si invita la cittadinanza a pazientare mentre si effettuano le necessarie riparazioni. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e grazie per la vostra comprensione in questo momento di emergenza.

ANCONA ‚Äď A causa del forte¬†nubifragio di questa notte¬†gli¬†uffici al pubblico di AnconAmbiente¬†hanno subito danni tali da renderne attualmente impossibile l'accesso. AnconAmbiente informa quindi che gli stessi ¬ęuffici resteranno chiusi fino alla giornata di venerd√¨¬†11 luglio, salvo ulteriori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: danni - anconambiente - maltempo - chiusa

Danni da maltempo, chiusa la sede di AnconAmbiente: ¬ęRiapriremo luned√¨¬Ľ.

Maltempo il Brianza: la conta dei danni della notte scorsa - Usmate paga il prezzo più alto, ma anche a Lesmo grossi alberi schiantati sul cancello della scuola e sulla strada e quartieri ancora senza corrente. Lo riporta mbnews.it

Maltempo nel savonese, danni in Valbormida - Notizie - Ansa.it - Maltempo nel savonese, danni in Valbormida Disagi anche a Quiliano, frazioni Varazze senza acqua potabile CAIRO MONTENOTTE , 27 ottobre 2024, 10:39 ... Come scrive ansa.it