Prigioniero nella Striscia di Gaza | Majed in Italia dopo un anno e mezzo di sofferenze

Dopo un anno e mezzo di sofferenze e incertezza, Majed Al-Shorbaji, sua moglie e suo figlio sono finalmente arrivati in Italia, trovando rifugio e speranza dopo un lungo calvario. La loro storia è un potente simbolo di resilienza e desiderio di pace, che ci ricorda l’importanza di solidarietà e di un impegno continuo per la tutela dei diritti umani. La loro rinascita segna un nuovo capitolo di speranza e rinascita...

Majed Al-Shorbaji, sua moglie e suo figlio sono arrivati in Italia il 27 giugno 2025 con un volo da Amman. Si è conclusa, dopo oltre 18 mesi, la drammatica vicenda del giovane rifugiato palestinese residente a Fidenza che è rimasto bloccato nella Striscia di Gaza dallo scoppio del conflitto che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

