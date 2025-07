Ex alunni del liceo Scientifico Galilei si rivedono a cinquanta anni dal diploma

Dopo oltre cinquant'anni, i ricordi e le amicizie di una vita si sono riaccesi in un emozionante incontro tra gli ex alunni della classe V G del liceo Scientifico Galileo Galilei. Medici, ingegneri e professionisti, tutti uniti da un legame indissolubile, hanno celebrato il loro cinquantesimo diploma, rivivendo momenti indimenticabili di gioventù e condividendo successi e sogni realizzati lungo il cammino. Un'occasione speciale per riscoprire il valore dell'amicizia e del passato, che rimarrà scolpito

Si sono rivisti dopo 50 anni dal diploma, gli alunni della classe V sezione G del liceo Scientifico Galileo Galilei. Un folto gruppo di "diversamente giovani", amici da circa 55 anni, hanno festeggiato il mezzo secolo dal diploma ottenuto nell'anno scolastico 197475. Fra di loro medici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

