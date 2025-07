Carola Rackete lascia il Parlamento europeo | annunciate le dimissioni

Carola Rackete lascia il Parlamento europeo, segnando un importante cambio nel panorama politico. Con un saluto caloroso rivolto a chi la considera un’eroina, Rackete si congeda dal suo mandato con l’obiettivo di contribuire al rinnovamento del suo partito, Die Linke. Al suo posto subentrerà Martin Günther, portando avanti la sua battaglia per un’Europa più giusta e solidale. Un processo di trasformazione che sta...

Carola Rackete ha deciso di lasciare il suo seggio all’Europarlamento. Lo ha annunciato il gruppo The Left porgendo un «sentito saluto a un’eroina per tantissime persone in tutta Europa». Al suo posto arriverà Martin Günther dal collegio di Brandeburgo. «La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke », ha spiegato l’ex capitana della Sea Watch in una nota. «Un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta concretizzando con le mie dimissioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it