Ultima Generazione | assolti i 5 attivisti incollati all' opera di Boccioni

Ultima Generazione torna sotto i riflettori con un’altra vittoria giudiziaria: i cinque attivisti, incollati alla celebre opera di Boccioni nel 2022, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Un risultato che ribadisce l’importanza della legittimità delle proteste civili e il rispetto per l’arte e la tutela del patrimonio culturale. Questa sentenza rappresenta un passo decisivo nel riconoscimento dei diritti di chi lotta per un futuro sostenibile.

Un’altra assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» per gli attivisti di Ultima Generazione che, il 30 luglio 2022, si erano incollati alla base dell’opera “Forme uniche nella continuità dello spazio” di Umberto Boccioni, nel Museo del Novecento a Milano. «E stata emessa una sentenza molto importante, siamo stati nuovamente assolti tutti e cinque per il danneggiamento che non c’era al basamento di plastica dell’opera di Boccioni- ha affermato uno degli attivisti, Simone, 22 anni - Ci eravamo incollati lì senza creare nessun danno, e il giudice ha confermato che questa cosa non comporta alcun reato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni

