L' Ue toglie un miliardo alla Spagna per non aver toccato le accise sul diesel

La decisione della Commissione europea di tagliare di 1,1 miliardi di euro la quota del PNRR destinata alla Spagna evidenzia come le scelte fiscali possano influenzare i fondi europei. Non aver toccato le accise sul diesel ha avuto conseguenze economiche significative, mettendo in discussione l’equilibrio tra politiche energetiche e finanziamenti comunitari. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’Europa? Scopriamolo insieme.

La Commissione europea ha tagliato di 1,1 miliardi di euro (su un totale di 24) la quinta rata del Pnrr spagnolo perchĂ© il governo di Pedro Sánchez non ha rispetta.

