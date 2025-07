Dimitri Kunz parla in aula | la difesa del compagno di Santanchè sulla truffa all’Inps per Visibilia

Dimitri Kunz rompe il silenzio in aula, difendendo con veemenza il collega Santanch232 coinvolto nell'indagine per la presunta truffa all'INPS relativa a Visibilia. L’imputato, che con la ministra è al centro di un'intricata vicenda sulla cassaintegrazione Covid, si presenta come testimone chiave in un caso che scuote il panorama politico ed economico. Le sue parole potrebbero essere decisive per fare luce su un’inchiesta delicata e controversa.

Imputato con la ministra nell’inchiesta sulla presunta truffa aggravata legata alla cassintegrazione Covid ai dipendenti del gruppo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dimitri Kunz parla in aula: la difesa del compagno di Santanchè sulla truffa all’Inps per Visibilia

In questa notizia si parla di: truffa - dimitri - kunz - parla

Truffa all’Inps, il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz si fa interrogare in aula - In un capitolo che scuote l'Italia politica ed economica, Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanchè, sceglie di affrontare l'aula in modo diretto, rispondendo alle domande di giudice, pm e difese.

Dimitri Kunz parla in aula: la difesa del compagno di Santanchè sulla truffa all’Inps per Visibilia; Truffa all’Inps, il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz si fa interrogare in aula; Truffa aggravata all’Inps: il compagno del ministro Santanché pronto a testimoniare.

Dimitri Kunz parla in aula: la difesa del compagno di Santanchè sulla truffa all’Inps per Visibilia - Imputato con la ministra nell’inchiesta sulla presunta truffa aggravata legata alla cassintegrazione Covid ai dipendenti del gruppo ... Da milano.repubblica.it

Truffa all’Inps, il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz si fa interrogare in aula - Leggi su Sky TG24 l'articolo Truffa all’Inps, il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz si fa interrogare in aula ... tg24.sky.it scrive