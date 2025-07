Danni maltempo a Stromboli parte la messa in sicurezza

danni causati da un violento maltempo. Dopo mesi di attese e proteste, finalmente partono i lavori di messa in sicurezza, un intervento indispensabile per salvaguardare le abitazioni e ripristinare la sicurezza dell’isola. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso il recupero di Stromboli, dimostrando come l’unione tra cittadini e istituzioni possa affrontare e superare le emergenze ambientali.

Dopo mesi di attese e proteste hanno preso il via i lavori urgenti di rimozione dell’ingente quantitativo di materiale franato sulle case che si trovano a ridosso degli alvei dei torrenti di Stromboli, gravemente compromessi dall'alluvione che ha interessato l’isola lo scorso 19 ottobre e dai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

