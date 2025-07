Ex discarica di Mazzarrà chiesto il protocollo di legalità per la messa in sicurezza

Dopo l’approvazione del Ministero dell’Ambiente a gennaio, procede spedito l’iter per la messa in sicurezza dell’ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, un intervento fondamentale per tutelare il territorio e la salute dei cittadini. Con 32 milioni di euro stanziati tramite il PNRR, i lavori di bonifica sono ormai alle porte. Ora, il sindaco Carmelo...

