Calciomercato Ternana verso il raduno | quattro punti ‘fermi’ sui quali ripartire Nuove cessioni per le Fere

Il calciomercato della Ternana si avvicina al raduno ufficiale, con quattro punti fermi su cui ripartire e nuove cessioni in vista. Mentre la squadra si prepara a tornare in campo, l'attesa per le novità societarie cresce, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Con l’arrivo di Fabio Liverani e il ritorno agli allenamenti, è il momento di guardare avanti: la stagione promette emozioni e sfide da affrontare insieme.

La stagione agonistica della Ternana è ormai prossima alla partenza. Ad inizio prossima settimana i ragazzi allenati da Fabio Liverani si ritroveranno in città per effettuare le visite mediche di rito e cominciare la preparazione. In attesa di novità sul fronte societario il Direttore sportivo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana: Liverani confermato, nuovo stadio e calciomercato per la promozione - La Ternana riparte con forza, confermando Liverani alla guida e puntando su un nuovo stadio e strategie di calciomercato ambiziose per la promozione.

Calciomercato Ternana, in arrivo la terza cessione per le Fere. Proroga del raduno possibile soluzione - L’estremo difensore Gianmarco Vannucchi infatti potrebbe trasferirsi al Benevento. Secondo today.it

Ternana, quattro rinforzi per la scalata alla B - RaiNews - I rossoverdi ancora alle spalle dell'Entella, per gli addetti ai lavori sono, ora più che mai, i favoriti nella corsa alla ... Come scrive rainews.it