Milano droga e pregiudicati | revocata per la sesta volta la licenza al karaoke

Milano si conferma in prima linea nella lotta alla criminalità, con il questore Bruno Megale che ha revocato per la sesta volta la licenza al karaoke “Haomen Ktv” di via Ludovico Di Breme. Un intervento deciso per contrastare attività illegali e garantire sicurezza ai cittadini. Questa azione dimostra come le autorità siano ferme nel mantenere un ambiente pubblico sicuro e trasparente. La stagione di controlli continua, perché Milano merita rispetto e legalità.

Milano, 9 luglio 2025 – Il questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi, ha revocato la licenza all'esercizio pubblico “ Haomen Ktv” gestito da cinesi, in via Ludovico Di Breme a Milano. Ieri sera gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato il provvedimento al titolare del locale, in quanto lo scorso maggio, con il personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e del Reparto Cinofili di Milano, hanno effettuato un controllo all’interno del locale. Il commando di fuoco: da Legnano a Milano per la spedizione punitiva Il deejay. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, droga e pregiudicati: revocata per la sesta volta la licenza al karaoke

In questa notizia si parla di: milano - licenza - droga - pregiudicati

Virtus Bologna ottiene licenza triennale in Eurolega e sfida Milano nei playoff - La Virtus Bologna conquista una licenza triennale in Eurolega e si prepara a sfidare l'Armani Milano nei playoff, in un confronto che promette emozioni forti.

Droga e pregiudicati, questore Milano revoca licenza a bar; Risse, pregiudicati ai tavoli e spaccio di droga: il questore di Milano chiude Las Canastas; Roma, chiuso per 8 giorni bar: Droga, violenza e clienti pregiudicati.

Droga e pregiudicati, questore Milano revoca licenza a bar - Il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi, ha revocato la licenza all'esercizio pubblico "Haome ... Secondo msn.com

Droga, pregiudicati e risse, il questore di Milano chiude 3 bar - Droga, pregiudicati e risse, il questore di Milano chiude 3 bar La sospensione della licenza dai sette ai 15 giorni MILANO , 09 maggio 2023, 16:24 ... Lo riporta ansa.it