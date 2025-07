Gli Spontini Days a Maiolati aprono il XXV Festival Pergolesi Spontini

Preparati a vivere un’estate straordinaria con gli Spontini Days a Maiolati Spontini, che aprono il XXV Festival Pergolesi Spontini! Dal 17 luglio al 28 settembre 2025, Jesi e i borghi circostanti si trasformeranno in un palcoscenico vibrante di emozioni, con oltre 30 eventi tra musica, danza, teatro e circo. Un’occasione unica per scoprire il cuore della cultura italiana e internazionale, celebrando i maestri e i giovani talenti del nostro tempo. Non perdere questa straordinaria festa artistica!

“Viaggi e miraggi” è il tema del XXV Pergolesi Spontini Festival dal 17 luglio al 28 settembre 2025 a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi: 30 appuntamenti nel nome dei due autori, con artisti internazionali e giovani talenti. Dal barocco al classico, dal jazz al pop, concerti in cantina, spettacoli di danza, musica sacra, teatro-cabaret, narrazione, gioco, circo contemporaneo, social opera e inclusione, in un cartellone per ogni età. In programma, gli “Spontini Days”, grandi eventi di piazza con Tosca, Eugenio Finardi, Simone Cristicchi, Sergio Bernal, gli Oblivion, e tanti altri appuntamenti di richiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli Spontini Days a Maiolati aprono il XXV Festival Pergolesi Spontini

In questa notizia si parla di: spontini - days - maiolati - festival

Dal Barocco al Classico, si parte con gli “Spontini days” il 17 luglio - Dal barocco al classico, gli Spontini Days prendono il via il 17 luglio, inaugurando il Festival Pergolesi Spontini.

L’esclusivo tour dei “Wine Concert”, la raffinata proposta, in quattro tappe, del Festival Pergolesi Spontini parte da Sartarelli a Poggio San Marcello,... Vai su Facebook

Gli Spontini Days a Maiolati aprono il XXV Festival Pergolesi Spontini; “Viaggi e miraggi” al XXV Festival Pergolesi Spontini dal 17 luglio al 28 settembre, 30 appuntamenti tra Jesi, Maiolati Spontini e i borghi della Vallesina; Viaggi e Miraggi: al via la 25ª edizione del Festival Pergolesi Spontini.

Plastic free, green e sostenibile, è il Festival Pergolesi Spontini 2025 - È un festival amico dell’ambiente e inclusivo il “Pergolesi Spontini” la cui 25esima edizione si terrà dal 17 luglio al 28 settembre intorno al tema “Viaggi e Miragg ... Lo riporta msn.com

Turismo sulle tracce di Pergolesi e Spontini - La Vallesina è la terra in cui sono nati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altra, Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 1710 – Pozzuoli, 1736) e Gaspare Spontini (Maiolati Spontini, 1774- Riporta msn.com