Questa mattina a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha celebrato la prima “Messa per la custodia della creazione”, un evento intimo e di grande significato ispirato all'enciclica Laudato Sì. Tra i presenti, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è unito alla celebrazione, portando con sé un messaggio di speranza e impegno globale per la tutela del nostro pianeta. Un momento che unisce spiritualità e responsabilità ambientale, sottolineando l'importanza di agire insieme per il futuro.

Questa mattina, a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV celebra la prima “Messa per la custodia della creazione”. L'evento, in forma privata, si tiene presso il Borgo Laudato Sì, il complesso dedicato all'ecologia integrale voluto dal predecessore Francesco, ispirato all'omonima enciclica del 2015. Tra i pochi ospiti presenti alla celebrazione officiata dal Pontefice, vi sarà anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accompagnato dalla sua delegazione. La Santa Sede non ha comunicato se, a margine della celebrazione liturgica, si svolgeranno colloqui tra Leone XIV e Zelensky, ma è plausibile che la concomitante presenza a Castel Gandolfo del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin sia indicativa di una visita in forma semi-ufficiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Castel Gandolfo, Zelensky da Leone XIV. Oggi la prima messa "per la custodia della creazione"

