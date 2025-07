Book date - Il primo speed date per appassionati di libri a Pontedera

Il primo Speed Date dedicato agli appassionati di libri a Pontedera sta per arrivare! Un evento unico pensato per chi desidera condividere la propria passione letteraria in un’atmosfera vivace e coinvolgente. Qui potrai scambiare opinioni, scoprire nuovi titoli e trovare compagni di lettura con cui immergerti in storie affascinanti. Non perdere questa occasione di arricchire la tua libreria e il tuo cuore: ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza letteraria indimenticabile!

Torna il Book Date, l’evento pensato per chi ama leggere e desidera condividere la propria passione con altre persone. Un’occasione perfetta per parlare di libri in libertà, senza timore di sembrare “noiosi o pesanti”, e al tempo stesso scoprire nuovi titoli da mettere in valigia prima delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

INSTANT BOOK!!!! Abbiamo pubblicato il primo libro per bambini su Papa Leone XIV, scritto da Sabrina Penteriani e illustrato da Matteo Merli. Sono raccontati gli episodi più curiosi e interessanti sul nuovo Papa con un linguaggio semplice adatto a bambini d Vai su Facebook

Book Pride respinge Tempo di Libri No alla fusione. Scoppia il nodo date - L’assemblea di Odei (editori indipendenti) boccia la proposta dell’Aie di fissare le due manifestazioni nella stessa data e nello stesso luogo. Si legge su corriere.it

LIBRI: “RUBYSCONI”, IL PRIMO INSTANT EBOOK IN PROGRESS - – “Rubysconi, i giorni che sconvolsero l’Italia”, e’ il primo titolo di Futurebook, collana di instant book su temi di ... Lo riporta primaonline.it