Salvini a lezione di ponte in Giappone | la visita alla meraviglia di Akashi video Ma quello sullo Stretto sarà da record

Matteo Salvini ha recentemente visitato il maestoso Ponte di Akashi in Giappone, un capolavoro di ingegneria che sfiora i 4 km di lunghezza e si erge a oltre 280 metri di altezza. Questa meraviglia, simbolo di innovazione e collaborazione internazionale, ha lasciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti senza parole. Ma quello che ha catturato l’attenzione è stato il video dello stretto, un record da ammirare e condividere.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), ha effettuato un sopralluogo al Ponte dello stretto di Akashi, in Giappone. Lo riferisce una nota del Mit. Il ponte di Akashi è il secondo ponte sospeso piĂą lungo del mondo grazie ai suoi oltre 280 metri di altezza e alla lunghezza di 3,9 km: la sua campata principale è lunga 1.991 metri. Inaugurato il 5 aprile 1998, il ponte unisce la cittĂ di K?be sull’isola di Honsh? all’isola Awaji, passando al di sopra dello stretto di Akashi. Salvini si è complimentato con le autoritĂ giapponesi che hanno illustrato le caratteristiche tecniche e le operazioni di costruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salvini a lezione di “ponte” in Giappone: la visita alla meraviglia di Akashi (video). “Ma quello sullo Stretto sarĂ da record”

Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta - Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell’Economia di Trento che l’interlocuzione con il Quirinale è “diretta”, sminuendo il dibattito mediatico come “botta e risposta giornalistico”.

