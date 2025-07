Piantedosi respinto in Libia | cosa è successo

Il respingimento in Libia della missione diplomatica europea, guidata da Matteo Piantedosi e dai ministri di Italia, Grecia e Malta, solleva nuove questioni sulla gestione delle crisi migratorie. Arrivati a Bengasi dopo un blitz di Tripoli, i rappresentanti hanno incontrato le autorità dell’esecutivo di unità nazionale sostenuto dall’ONU. Ma cosa si cela dietro questa mossa? Le rivelazioni emergono e cambiano il quadro di una questione complessa e delicata.

Emergono nuovi particolari sul respingimento in Libia della missione diplomatica europea composta dai ministri dell’Interno di Italia, Grecia e Malta e dal commissario Ue per la Migrazione Magnus Brunner. Matteo Piantedosi e gli altre tre compagni di viaggio erano arrivati a Bengasi da Tripoli, dove avevano visto i rappresentanti dell’esecutivo di unitĂ nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite e presieduto dal premier ad interim Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. Ad accogliere la delegazione non c’erano però gli interlocutori previsti dai protocolli definiti nei giorni con il generale Khalifa Haftar, comandante generale dell’Esercito nazionale libico (Enl), bensì alcuni rappresentanti del cosiddetto Governo di stabilitĂ nazionale guidato da Osama Saad Hammad, che fa capo a Haftar e non è riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Piantedosi respinto in Libia: cosa è successo

