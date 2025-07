Intervento record a Pisa | asportato con successo un tumore ‘super gigante’

A Pisa, un intervento pionieristico ha permesso di asportare con successo un tumore "super gigante" grazie a tecniche innovative e a un team multidisciplinare d’eccellenza. La protagonista è una donna di 70 anni, inizialmente destinata a trattamenti palliativi, che ora può guardare al futuro con rinnovata speranza. Questa straordinaria operazione testimonia come l’avanguardia medica possa fare la differenza nella lotta contro le malattie più complesse.

Pisa, 9 luglio 2025 – Un intervento particolare e innovativo per asportare un particolare tipo di tumore. E' stato eseguito a Pisa dal gruppo multidisciplinare che fa capo alla Sezione dipartimentale di Chirurgia epatica del risparmio d'organo dell'Aoup diretta da Lucio Urbani. Protagonista una paziente settantenne che inizialmente era stata avviata al trattamento chemioterapico con intento palliativo in quanto affetta da un epatocarcinoma che, per le dimensioni superiori a 15 cm, in letteratura scientifica viene definito "super gigante". In un primo momento era stato escluso qualsiasi trattamento locale sia radiologico interventistico sia chirurgico, a causa del coinvolgimento dei principali assi vascolari del fegato.

