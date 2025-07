Pechino taceva sul Covid ma rubava segreti L’accusa Usa all’hacker

In un mondo dove le tensioni tra Oriente e Occidente si intensificano, il recente arresto di Xu Zewei in Italia rappresenta un capitolo cruciale. Accusato di hacking e di aver rubato segreti sensibili per conto di un gruppo sostenuto dal governo cinese, la vicenda mette in luce le sfide della cybersecurity internazionale. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse e quali implicazioni potrebbero avere per le relazioni globali? Scopriamolo insieme.

Il dipartimento di Giustizia Usa ha confermato ieri che il trentatreenne Xu Zewei, un presunto hacker cinese legato a un gruppo sostenuto dal governo cinese, è stato arrestato la scorsa settimana in Italia su richiesta del governo degli Stati Uniti. Lo stesso dipartimento ha riferito la desecretazione di un atto di accusa di nove capi d'imputazione nel Distretto meridionale del Texas, che accusa Zewei e un coimputato ( Zhang Yu, di 44 anni) di essere coinvolti in intrusioni informatiche tra febbraio 2020 e giugno 2021. L'uomo si era presentato ieri mattina in tribunale, scortato dalla polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio, dove è detenuto dal 3 luglio dopo essere fermato all'aeroporto di Malpensa, per l'udienza di identificazione per l'estradizione negli Stati Uniti, negando le accuse e ipotizzando uno scambio di identità.

