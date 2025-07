Doppio appuntamento di Musicamente tra Castelbuono e Palermo

Preparati a vivere due serate indimenticabili di musica e cultura tra Castelbuono e Palermo! Domenica 13 luglio, l’associazione MusicalMente ti invita a un doppio appuntamento che unisce emozioni e tradizione: da Casa Munnu al Chiostro S. Francesco, e nella chiesa Maria SS. delle Grazie Sperone-Roccella. Con Debora Troìa e Tobia, lasciati coinvolgere da sonorità autentiche e suggestive, rendendo questa esperienza unica nel suo genere. Non mancare!

Un doppio appuntamento per domenica 13 luglio per l’associazione MusicalMente di Palermo: Casa Munnu, alle 21, al chiostro S. Francesco di Castelbuono e alla chiesa Maria SS. delle Grazie Sperone-Roccella, e sempre alle 21 Rosa Canta e Cunta con la voce di Debora Troìa, accompagnata da Tobia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: doppio - appuntamento - castelbuono - palermo

Pressing, doppio appuntamento per il programma di Canale 5 per il finale della serie A - Pressing, il celebre programma di approfondimento calcistico di SportMediaset condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, torna su Canale 5 con un doppio appuntamento.

In diretta dallo stadio "Luigi Failla" di Castelbuono ? Exhibition Match tra Sicilia F.A. e Diaspora di Capo Verde Vai su Facebook

Un viaggio tra i castelli delle Madonie per il nuovo ciclo di incontri curato da Roccamaris; Le sagre da non perdere a giugno in Sicilia: cannoli, birra e vino inaugurano l'estate; Castelbuono Classica oggi doppio appuntamento: il Zancle Flute Ensemble e Francesco Paolo Scola - Classica -.

MusicaMente con un doppio appuntamento domenica: da Rosa Balistreri a Casa Munnu a Castelbuono - Un doppio appuntamento per domenica 13 luglio per l’associazione MusicalMente di Palermo: Casa Munnu, alle 21, al chiostro S. Si legge su blogsicilia.it

Musica: doppio appuntamento a Palermo per Ramin Bahrami - Venerdì 4 dicembre, alle ore 18, l'artista di origini iraniane presenta a Palazzo Branciforte il suo ultimo libro Nonno Bach. Scrive ansa.it