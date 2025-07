Sabato torna Blu sicuro l' appuntamento che avvicina i bambini al mondo subacqueo

Sabato prossimo, torna “Blu Sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino”, l’appuntamento che rende i bambini protagonisti di un’avventura educativa e coinvolgente nel cuore del mondo subacqueo. Dopo il grande successo della prima edizione, questa iniziativa promossa dal Nucleo di Protezione Civile invita i piccoli esploratori dai 5 anni in su a scoprire in sicurezza i segreti degli abissi marini, trasformando la curiosità in una vera passione per l’ambiente marino.

Dopo il successo del primo incontro, torna “Blu sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino”, l’evento dedicato ai bambini dai 5 anni in su, pensato per avvicinarli al mondo subacqueo in modo sicuro, educativo e divertente. L'iniziativa è promossa dal locale Nucleo di Protezione Civile - Gruppo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: mondo - sicuro - torna - bambini

Raid Iran,Rubio:il mondo è "più sicuro" - Il mondo si presenta più sicuro e stabile dopo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, secondo il segretario di Stato Rubio.

Pouf per bambini = grande divertimento in un piccolo formato! Morbido, sicuro, leggero: ideale per leggere fiabe, guardare film o fare un pisolino dopo un gioco intenso I nostri pouf per bambini sono stati creati pensando ai più piccoli. Sono leggeri e comodi, Vai su Facebook

Sabato torna Blu sicuro, l'appuntamento che avvicina i bambini al mondo subacqueo; Bellaria Igea Marina: sabato 12 luglio torna “Blu sicuro”, l’evento per avvicinare i bambini al mondo subacqueo; Esonda il torrente, un morto a Bardonecchia. Messi al sicuro 150 bambini dei centri estivi.

Bellaria: sabato “Blu sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino” - Dopo il successo del primo incontro, torna “Blu sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino”, l’evento dedicato ai bambini dai 5 anni in su, pensato per ... Scrive chiamamicitta.it

Il mondo che abbiamo costruito non è un posto sicuro per i bambini - MSN - Le guerre, i muri, lo sfruttamento, le violenze, la distruzione del Pianeta: la domanda da farsi dopo la giornata del Summit in Vaticano sull'infanzia è se noi adulti amiamo davvero i bambini ... Segnala msn.com