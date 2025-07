Isola del Libro addio al Trasimeno La kermesse si sposta ad Arezzo

L'Isola del Libro, il celebre festival letterario nato 12 anni fa sulle sponde del Trasimeno, cambia rotta e si sposta ad Arezzo, portando con sé un ricco calendario di eventi culturali. Dopo aver coinvolto numerosi comuni umbri, la kermesse approda in una nuova cornice, promettendo ancora incontri con grandi autori, esposizioni d’arte e momenti di confronto unici. Un nuovo capitolo all’insegna della passione per la cultura e la letteratura, pronto a sorprendere e ispirare.

L'Isola del Libro trasloca dall'Umbria alla provincia di Arezzo. Il festival letterario è nato 12 anni fa e ha coinvolto via via vari comuni del lago Trasimeno con appuntamenti come presentazioni di libri con grandi ospiti nazionali e internazionali, ma anche mostre d’arte, mostre fotografiche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L'Isola del Libro lascia la provincia di Perugia e approda ad Arezzo: Veneziani e Zahi Awass tra gli ospiti - L'ultima edizione in provincia di Perugia restaerà quella dello scorso anno, da questa estate il festival con i suoi caffè letterari, si sposterà nell'Aretino. Da arezzonotizie.it

'Isola del Libro Trasimeno' al via l'edizione 'zero' - Per tutti i weekend di settembre l'isola Maggiore del Lago Trasimeno sarà 'L'isola del Libro Trasimeno', eventi, manifestazioni e presentazioni dedicati al libro e alla lettura. perugiatoday.it scrive