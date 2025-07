Gioia Tauro Port agency verso la trasformazione | ok dalla commissione trasporti

Un passo importante per il porto di Gioia Tauro: la Commissione Trasporti ha approvato un emendamento, presentato da Forza Italia, che anticipa la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale. Questa società a responsabilità limitata rappresenta una svolta strategica, promuovendo efficienza e competitività nel settore. Il futuro del porto si apre a nuove opportunità , consolidando il ruolo di Gioia Tauro come hub di rilevanza internazionale.

È stato approvato un emendamento dalla commissione trasporti della Camera dei deputati, presentato da Forza Italia, per anticipare la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale ai sensi dell'art.17 - comma 5 - della legge 8494. Una società a responsabilità limitata che avrà . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

