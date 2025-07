Shopping cultura e musica sotto le stelle | sono le ' Sere d' Estate Volterrane'

Le serate d’estate volterrane tornano a illuminare il cuore della città con un mix irresistibile di shopping, musica dal vivo e cultura. Le ‘Sere d’Estate Volterrane’ offrono un’occasione unica per vivere il centro storico in modo autentico e coinvolgente, tra artigianato e prelibatezze locali. Non perdete queste serate magiche, dove ogni angolo svela il fascino senza tempo di Volterra. Preparatevi a scoprire un’esperienza indimenticabile sotto le stelle!

Tornano a Volterra le 'Sere d’Estate Volterrane', quattro serate dedicate allo shopping serale, alla musica dal vivo, all’artigianato, al buon cibo e alla riscoperta del patrimonio culturale cittadino. Le date: 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto, dalle 18 alle 24. Nel centro storico, libero dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: sere - musica - estate - volterrane

Blue Note e Don Lisander. L’alleanza fra musica e cibo accende le sere d’estate - Vivi l'estate con Blue Note e Don Lisander, dove musica e gastronomia si fondono in serate indimenticabili.

Shopping, cultura e musica sotto le stelle: sono le 'Sere d'Estate Volterrane'; Shopping, cultura e musica sotto le stelle: sono le 'Sere d'Estate Volterrane'; Sere d'Estate Volterrane: ecco quattro venerdì tra arte e musica nella città etrusca.

"Sere d'Estate Volterrane": ecco quattro venerdì tra arte e musica nella città etrusca - A Volterra, eventi a luglio e agosto con musei gratuiti, musica, artigianato e shopping fino a tarda notte nel centro storico. Si legge su lanazione.it

Tornano le Sere d'Estate alla Reggia di Venaria - 30 fino alle 23, le Sere d'Estate alla Reggia, le aperture serali che consentono al pubblico di visitare la ... Lo riporta ansa.it