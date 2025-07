Assegno unico a luglio 2025 calano i richiedenti | le date dei pagamenti

A luglio 2025, l'assegno unico registra un calo dei richiedenti e delle date di pagamento, con i primi dati dell’Inps che evidenziano un trend preoccupante. Nonostante le iniziative per ampliare il sostegno alle famiglie, il numero di beneficiari scende sotto i 6 milioni mensili, determinando una riduzione complessiva degli importi erogati. Questa dinamica solleva dubbi sulla futura efficacia delle politiche di supporto alle famiglie in Italia...

I primi dati diffusi dall’Inps sulle erogazioni dell’ assegno unico per la prima parte del 2025 non sono positivi. Nonostante le misure per aumentare il numero di famiglie che hanno diritto alla misura di sostegno per i figli a carico, i nuclei che effettivamente la ricevono stanno diventando sempre di meno e sono scesi sotto la soglia dei 6 milioni al mese. Questo ha comportato anche una riduzione degli importi complessivi, nonostante quest’anno siano stati implementati dal Governo diversi aumenti degli importi, con particolare attenzione per le famiglie numerose con tre o quattro figli a carico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico a luglio 2025, calano i richiedenti: le date dei pagamenti

